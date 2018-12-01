Kasım Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak kayıtlara girdi. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 672 milyon 226 bin dolarla çelik, 1 milyar 532 milyon 841 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 56 ile çelik sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,7'lik artışla 12 milyar 319 milyon 388 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz
konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6,9'luk yükselişle 2 milyar 312 milyon 840 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 4,2'lik artışla 399 milyon 76 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
En fazla ihracat Almanya
'ya gerçekleşti
İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat Almanya'da gerçekleşti.En fazla ihracat yapılan ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 994 milyon dolar ile Birleşik Krallık
, 872 milyon dolar ile İtalya
ve 856 milyon dolar ile Irak
izledi. Ülke gruplarına göre ihracatta, Avrupa Birliği
'ne (AB
) ihracat yüzde 10,8 artarak 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB'yi 2,2 milyar dolar ile Orta Doğu
ülkeleri ve 1,4 milyar dolar ile Afrika
ülkeleri izledi. Söz konusu dönemde, 145 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 75 ülke ve bölgeye ihracat azaldı.
Kasım ayında 54 il ihracatını arttırırken, 28 ilde ise ihracat azaldı. En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile 6,6 milyar dolar ile İstanbul
, 1,2 milyar dolarla Kocaeli
, 1,1 milyar dolarla Bursa
, 865 milyon dolarla İzmir
, 750 milyon dolarla Ankara
olurken Kastamonu
, ihracatını 3 kattan fazla artırarak ekim ayından sonra kasım ayında da en fazla artış gösteren il oldu.
Kasım ayında Karadeniz
Bölgemizin ihracat atağı dikkat çekti. Bölge illeri Rize
ve Samsun
da, ihracatını 2 kattan fazla artırarak, Kastamonu'nun ardından en çok artış gösteren iller oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017-2018 yılı kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
İhracat
|
|1 - 30 KASıM
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2017
|2018
|Değişim ('18/'17)
| Pay(18) (%)
|2016 - 2017
|2017 - 2018
|Değişim ('18/'17)
| Pay(18) (%)
|I. TARIM
|2.162.553
|2.312.840
|6,9
|15,4
|21.082.272
|22.706.057
|7,7
|13,9
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|1.530.514
|1.583.336
|3,5
|10,5
|14.481.220
|15.178.736
|4,8
|9,3
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|566.190
|649.371
|14,7
|4,3
|6.421.275
|6.663.699
|3,8
|4,1
| Yaş Meyve ve Sebze
|320.620
|300.675
|-6,2
|2,0
|2.150.305
|2.404.285
|11,8
|1,5
| Meyve Sebze Mamulleri
|134.831
|150.615
|11,7
|1,0
|1.409.821
|1.554.569
|10,3
|1,0
| Kuru Meyve ve Mamulleri
|162.384
|158.549
|-2,4
|1,1
|1.263.864
|1.393.883
|10,3
|0,9
| Fındık ve Mamulleri
|215.916
|180.647
|-16,3
|1,2
|1.907.484
|1.631.550
|-14,5
|1,0
| Zeytin ve Zeytinyağı
|32.485
|34.914
|7,5
|0,2
|304.938
|410.210
|34,5
|0,2
| Tütün
|91.154
|101.133
|10,9
|0,7
|942.558
|1.018.237
|8,0
|0,6
| Süs Bitkileri ve Mam.
|6.934
|7.432
|7,2
|0,0
|80.975
|102.304
|26,3
|0,1
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|217.664
|244.079
|12,1
|1,6
|2.250.208
|2.522.265
|12,1
|1,5
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|217.664
|244.079
|12,1
|1,6
|2.250.208
|2.522.265
|12,1
|1,5
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|414.375
|485.425
|17,1
|3,1
|4.350.843
|5.005.056
|15,0
|3,0
| Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
|414.375
|485.425
|17,1
|3,1
|4.350.843
|5.005.056
|15,0
|3,0
|II. SANAYİ
|11.030.041
|12.319.388
|11,7
|79,3
|120.249.168
|136.275.091
|13,3
|81,1
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.059.113
|1.100.521
|3,9
|7,1
|11.698.972
|12.483.705
|6,7
|7,4
| Tekstil ve Hammaddeleri
|727.390
|747.707
|2,8
|4,8
|8.051.165
|8.532.818
|6,0
|5,1
| Deri ve Deri Mamulleri
|119.326
|124.602
|4,4
|0,8
|1.515.590
|1.674.367
|10,5
|1,0
| Halı
|212.396
|228.212
|7,4
|1,5
|2.132.218
|2.276.520
|6,8
|1,4
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|1.386.116
|1.504.476
|8,5
|9,7
|15.968.196
|17.239.316
|8,0
|10,3
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|1.386.116
|1.504.476
|8,5
|9,7
|15.968.196
|17.239.316
|8,0
|10,3
| C. SANAYİ MAMULLERİ
|8.584.812
|9.714.391
|13,2
|62,5
|92.582.000
|106.552.069
|15,1
|63,4
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.435.108
|1.532.841
|6,8
|9,9
|16.932.443
|17.779.168
|5,0
|10,6
| Otomotiv Endüstrisi
|2.643.948
|2.768.558
|4,7
|17,8
|28.387.157
|31.585.003
|11,3
|18,8
| Gemi ve Yat
|125.763
|29.653
|-76,4
|0,2
|1.373.584
|1.072.732
|-21,9
|0,6
| Elektrik Elektronik ve Hizmet
|1.009.109
|1.094.946
|8,5
|7,0
|10.334.519
|11.442.624
|10,7
|6,8
| Makine ve Aksamları
|580.685
|704.136
|21,3
|4,5
|5.967.705
|7.258.396
|21,6
|4,3
| Demir ve Demir Dışı Metaller
|644.682
|730.217
|13,3
|4,7
|6.674.528
|8.079.961
|21,1
|4,8
| Çelik
|1.073.414
|1.672.226
|55,8
|10,8
|11.195.537
|15.265.550
|36,4
|9,1
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|237.808
|261.564
|10,0
|1,7
|2.671.974
|2.981.566
|11,6
|1,8
| Mücevher
|266.196
|272.343
|2,3
|1,8
|3.341.146
|4.440.697
|32,9
|2,6
| Savunma ve Havacılık Sanayii
|173.029
|228.312
|31,9
|1,5
|1.748.031
|1.985.036
|13,6
|1,2
| İklimlendirme Sanayii
|384.805
|410.321
|6,6
|2,6
|3.849.669
|4.538.223
|17,9
|2,7
| Diğer Sanayi Ürünleri
|10.264
|9.274
|-9,6
|0,1
|105.708
|123.113
|16,5
|0,1
|III. MADENCİLİK
|382.917
|399.076
|4,2
|2,6
|4.631.856
|4.599.686
|-0,7
|2,7
| Madencilik Ürünleri
|382.917
|399.076
|4,2
|2,6
|4.631.856
|4.599.686
|-0,7
|2,7
|T O P L A M (TİM*)
|13.575.511
|15.031.303
|10,7
|96,8
|145.963.296
|163.580.834
|12,1
|97,3
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
|609.873
|500.686
|-17,9
|3,2
|9.961.563
|4.496.558
|-54,9
|2,7
|T O P L A M (TB+TUİK*)
|14.185.384
|15.531.990
|9,5
|100,0
|155.924.859
|168.077.392
|7,8
|100,0
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:55