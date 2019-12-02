Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, Kasım ayında toplam ihracat 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 1,77 oranında artarak 165 milyar 67 milyon dolar oldu.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen toplantıda Türkiye'nin Kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,14 oranında azalan ihracat 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında ithalat ise yüzde 11,44 artarak 18 milyar 166 milyon dolar oldu. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 oranında düştü ve 52 milyar 247 milyon dolar seviyesinden 25 milyar 162 milyon dolar seviyesine geriledi. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığındaki daralma 27 milyar 85 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 1,77 oranında arttı



2019 yılı Ocak-Kasım döneminde İhracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 oranında artarak 165 milyar 67 milyon dolar olurken, İthalat ise yüzde 11,29 oranında azalarak 190 milyar 229 milyon dolara geriledi. 11 aylık dış ticaret açığı ise, yüzde 51,8 oranında düşerek geçen sene aynı dönemdeki 52 milyar 247 milyon dolar seviyesinden 25 milyar 162 milyon dolar seviyesine geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,3 olarak gerçekleşti



Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde yüzde 75,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılında yüzde 86,8'e yükseldi. Sadece Kasım ayı olarak bakıldığında da bu oran yüzde 89,3 düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA