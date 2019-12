Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 9 aylık verilerine göre, toplam ihracat değişimine bakıldığında, verisi açıklanan ülkelerden 50'sinin ihracatının 9 aylık dönemde düştüğünü gördüklerini belirterek, "Bu 50 ülkenin düşüş ortalaması yüzde 2,6. Bizim de 9 aylık ihracat artışımız yüzde 2,56. Ülkeler sıralamasına baktığımızda, artış oranı bazında ihracatta 7. sıradayız. Ancak dolar olarak, mutlak değer olarak baktığımızda ihracat artışında 5. sıradayız." dedi.

Pekcan, kasım ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ticarette yaşanan savaşa değinerek, IMF'nin, ABD-Çin eksenli gelişen ticaret savaşının 2020'de dünya ekonomisine maliyetinin 700 milyar dolar olacağını öngördüğünü söyledi.

Küresel ekonomik görünüme dair uluslararası kuruluşlarca yapılan tahminlerin sürekli aşağı yönlü revize edildiğini belirten Pekcan, küresel ekonomiye dair büyümenin yüzde 3,9'dan yüzde 3'e düşürüldüğünü, 2020'de ise yüzde 3,4 büyüme beklendiğini kaydetti.

DTÖ'nün, yüzde 4 olarak açıkladığı küresel ticaret artış beklentisini yüzde 1,2'ye çektiğini aktaran Pekcan, artan ticaret önlemlerinin Türkiye ihracatına etkisine değindi.

Artan korumacılık nedeniyle Türkiye'nin 2017'de ihracatta yaşadığı kaybın 893 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, "Korumacılık önlemlerinden etkilenen ihracat tutarımız 2018'de 7,2 milyar dolara, 2019'da ise 11 milyar dolara çıktı. Bazı muhtemel önlemlere baktığımızda, bunun 14,4 milyar dolara kadar çıkması muhtemel." dedi.

Pekcan, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik uygulanan ticaret politikası önleminin 2018'de 48 adede, bugüne kadar ise 53'e ulaştığını ifade ederek, bu konuda haksız uygulamalara karşı verdikleri mücadeleye işaret etti.

"Her zaman çok taraflı, adil ve serbest ticaretten yanayız"

Ruhsar Pekcan, DTÖ'nün işlevselliğinin tartışma altında olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DTÖ temyiz organının çalışmasının 11 Aralık itibarıyla işlevsiz hale gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü temyiz oranının 3 üyesinden 2'sinin çalışma süresi 11 Aralık'ta doluyor. ABD'nin blokajıyla yeni temyiz organı üyesi atanamadığında bu organ işlevsiz hale kalacaktır. Türkiye olarak biz her zaman çok taraflı, adil ve serbest ticaretten yana olduk. Çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz ancak her olasılığı da göz önünde bulundurmak zorundayız."

Bu kapsamda ikili ticaret anlaşmalarına hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle iki taraf için yeni iş imkanları ve olanakların çıkacağını söyledi.

Pekcan, Brexit sonrası İngiltere ile ticarette yaşanacak sürece ilişkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, İngiltere'nin, en fazla ihracat yaptıkları ikinci ülke olduğunu hatırlattı.

Komşu ve çevre ülke pazarları ile ticaretin gelişmesinin önemine işaret eden Pekcan, geçen hafta gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı'nda çok sayıda mevkidaşı ile ticaretin artırılması konusunu konuştuğunu anlattı.

"Küresel ticarette iyi konumdayız"

Ticaret Bakanı Pekcan, küresel ticaret verilerine değinirken, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomi ve ticarette gözlenen zayıf performans, ülkemizi doğrudan etkileyen jeopolitik gelişmeler, Irak ve İran'daki süreçler, artan korumacılık önlemleri, avro/dolar paritesindeki gerileme, dünya genelinde emtia fiyatlarında ve ihracat fiyatlarındaki düşüşlere rağmen ülkemiz, küresel ölçekte ihracat performansı açısından öne çıkan ülkeler arasında yer almaktadır.

DTÖ'nün 9 aylık verilerine göre, toplam ihracat değişimine bakıldığında, verisi açıklanan ülkelerden 50'sinin ihracatının 9 aylık dönemde düştüğünü görüyoruz. Bu 50 ülkenin düşüş ortalaması yüzde 2,6. Bizim de 9 aylık ihracat artışımız yüzde 2,56. Ülkeler sıralamasına baktığımızda, artış oranı bazında ihracatta 7. sıradayız. Ancak dolar olarak, mutlak değer olarak baktığımızda ihracat artışında 5. sıradayız. Bu rakamlarla yetinmiyoruz. Hedeflerimiz sizlerle birlikte çok daha yüksek... Ancak küresel ticaretin içinde bulunduğu koşulları dikkate alırsak oldukça iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz."

