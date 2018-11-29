Kasım Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

29 Kasım 2018 Perşembe 16:51



29 Kasım 2018 Perşembe 16:51

Mahalle muhtarlarının her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri muhtarlar toplantısının Kasım ayı toplantısı gerçekleşti.Kasım ayı muhtarlar toplantısına, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman ve mahalle muhtarları katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı'nın ardından konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise muhtarların çalışmasından çok memnun olduğunu belirterek, "Bana göre çok başarılı çalışmalara imza attınız. Ben bütün muhtar arkadaşlarımızın çalışmalarından çok memnunum. Bugüne kadar belediye ile vatandaşlar arasındaki irtibatı kurma yönünden son derece memnunum. Belediyemize baktığımız zaman Karabük Belediyesi muhtarlar ile olan ilişkisi sebebiyle Türkiye'deki örnek vilayetlerden bir tanesidir. Belediye bu güne kadar muhtarların söylediği hiçbir şeyi kulak arkası etmedi" ifadelerini kullandı.Karabük'te yaptıkları çalışmaların çok başarılı olduğunu ve düzeltmeleri gereken iki konu olduğunu ifade eden Vergili, "Bu iki noktadan bir tanesi hava ve çevre kirliliği diğeri ise temizlik konusudur. Demir çelik ile görüşmelerim neticesinde hava kirliliği konusunda yılsonuna kadar çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Yine daha önceden bahsetmiş olduğum Karabük Köyü'nün de bulunan cüruf dökme çukurları kullanılacak, ray sisteminin yeri değiştirilecek, yeşillenecek ve ağaçlandırılacak. Yine aynı şekilde mevcut belediyemizin hizmet binasın üst tarafında olan o dağlarda üniversite ile belediye arasında olan cüruf döküm sahaları da hızlı bir şekilde üstleri toprakla kapatılıp ağaçlandırılacak. Çevreyle olan problemimiz bu. Yıl sonuna kadar bunların düzelmesi için elimden ne gelirse yapacağım. Demir çelik ile de son yapmış olduğumuz mutabakata göre belirli bir yere geldik. Biz temizlik seferberliği başlattık. Sizden mahallenizde temizlenmesi gereken her noktayı hızlı bir şekilde bizlere bildirmenizi istiyoruz. Biz bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Ben iddialıyım yılsonuna kadar Karabük'ü Türkiye'nin en temiz şehri yapacağız. Hepinizden destek bekliyorum. Ben inanıyorum ki biz bunları da yaptıktan sonra siz muhitinizde çok sevilen bir muhtar olacaksınız, bende Karabük'te sevilen bir belediye başkanı olacağım" şeklinde konuştu. - KARABÜK