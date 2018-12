Kasım Ayına Ayrılık Haberleri Damga Vurdu

04 Aralık 2018 Salı 11:11



04 Aralık 2018 Salı 11:11

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Kasım ayı magazin raporu açıklandı.MTM'nin raporuna göre, Kasım ayında en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi. Şarkıcı Sıla 'nın, sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiası ve konunun yargıya taşınması, Ekim ayının son günlerinde gündeme bomba gibi düşmüştü. Kasım ayın boyunca medyada olaylı ayrılığa dair haber ve yorumların ardı arkası kesilmezken, bir diğer ayrılık haberi de Acun Ilıcalı- Şeyma Subaşı çiftinden geldi. Aniden duyulan ve hızla yayılan haberle gözler ünlü çifte çevrildi. Kasım ayında ayrılık ve boşanma haberleri birbiri ardına gelirken, Demet Akalın ve Okan Kurt 'un barıştıklarını duyurmaları, magazin gündeminde olumlu bir etki oluşturdu.Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşananlar gündemi belirlediAhmet Kural ve Sıla Gençoğlu arasında yaşanan olaylar magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Sıla, sevgilisi tarafından darp edilmesinin ardından mahkemeye başvurarak Ahmet Kural hakkında koruma kararı aldırdı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış, hakkındaki iddiaları reddetmişti.Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir ile reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri firması ise bu gelişmelerin üzerine konuyu askıya aldı. İkilinin bu nedenlerden 5 milyon lira zarar ettiği belirtildi. Çıkan haberlerden sonra ünlülerden Sıla'ya destek mesajları gelirken, Ahmet Kural'a ise tepkiler yağdı. Savcılığın halen soruşturmasını sürdürdüğü şiddet davasında şüpheli olarak gösterilen Ahmet Kural medyada 19 bin 229 haberle medyada yer alırken, Sıla 19 bin 209 haberle konuşuldu.Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı ayrılığı şaşkınlıkla karşılandıAcun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 1 yıl 2 aylık evliliklerini noktalama kararı magazin dünyasında flaş haber olarak yayıldı. Ayrılık söylentilerinin doğruluğu tartışılırken boşandıkları açıklanan çift, geçtiğimiz yılın Eylül ayında görkemli bir törenle Fransa 'da evlenmişti. Silivri Adliyesi'nde 8 dakika süren duruşma ile evliliklerine anlaşmalı olarak son veren ikilinin ayrılık sebebine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın, oyuncu Çağatay Ulusoy ile adının aşk dedikodusuna karışması, ayrılık sebebi olarak gösterilen iddialardan en çok dikkat çekeni oldu ancak Ulusoy, Instagram üzerinden bu dedikoduları kesin bir dille yalanladı.Şeyma Subaşı'ya 10 milyon lira tazminat ve her ay 125 bin lira nafaka ödeyeceği belirtilen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kasım ayında 10 bin 187 haberde anında söz ettirirken, Şeyma Subaşı'nın ise medyada hakkında 6 bin 946 adet haberin yer aldığı belirlendi.Demet Akalın ve Okan Kurt yeniden birlikteDemet Akalın ile Okan Kurt 6,5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Eylül ayında bitirmişti. Boşanmalarının ardından magazin basınında ikili hakkında sıklıkla barıştıklarına yönelik iddialar yer aldı. Öte yandan, Demet Akalın katıldığı bir televizyon programında eski eşi Okan Kurt ile yeniden barışabileceklerinin sinyalini vermişti. Çift, ayrılığa daha fazla dayanamayarak barışma kararı aldı. Okan Kurt'la ilişkilerine ikinci bir şans daha veren Demet Akalın, MTM'nin raporuna göre kasım ayının 4 bin 7774 haberle en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri oldu. Mehmet Ali Erbil 'in sağlık durumu ciddiyetini koruyorEvinin banyosunda düşerek kaburgaları zarar gören ve bu sırada kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil 'in hayat mücadelesi devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk aydır yoğun bakımda yatan Erbil'in doktor kardeşi, şovmenin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden kısır döngüye girdiklerini söyledi. Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka ise açıklamasında "Durumu ciddiyetini koruyor" ifadesinde bulundu. 61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, verdiği yaşam savaşıyla gündemde kalmaya devam ederek 4 bin 774 haberle konuşuldu. - İSTANBUL