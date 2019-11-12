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Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi

İstanbul'da hava sıvcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, boğaza atlayarak serinledi. Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

12.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:42

'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanırken, sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.

POŞETİN İÇİNE GİRDİ

Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi de ilginç görüntüler oluşturdu.

İşte o görüntüler;

Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi

İstanbul, Bebek, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA


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