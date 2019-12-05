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Kasım ayında Narkotik ve KOM ekiplerince operasyonlar: 18 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:26Kasım ayında Narkotik ve KOM ekiplerince operasyonlar: 18 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporunu yayınladı.

Kasım ayı içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konularından aranan toplam 15 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporda, "İlimiz ve çevresinde narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarına karışanların yakalanması, suçların bertaraf edilmesi ve suçluların adli makamlara çıkartılması adına mücadelemiz etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine de yer verildi. - SAKARYA

Narkotik, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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