Kasım ayının yükseleni, UHKİB oldu

ULUDAĞ İhracatçı Birlikleri (UİB), kasım ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Kasımda yüzde 9,34 artış ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), UİB'e bağlı artış gösteren tek birlik oldu.

UİB tarafından 2019'un Kasım ayının ihracat rakamları açıklandı. Kasımdaki ihracat, önceki yılın aynı ayındaki ihracat rakamlarına göre, yüzde 3,37'lik düşüşle 2 milyar 791 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geri dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise yüzde 3,47'lik düşüşle 31 milyar 697 milyon dolar oldu. UİB ihracatının kasım ayında yüzde 86,18'ini karşılayan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,27'lik düşüş ile 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, geri dönük 12 aylık performansı ise 27,1 milyar dolar olarak açıklandı.

UTİB tarafından da kasım ayında önceki döneme oranla yüzde 4,59'luk iniş ile 107,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. UTİB'in geri dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

KASIMIN YÜKSELENİ UHKİB OLDU

Kasım ayında önceki döneme göre yüzde 9,34 artış ile 52,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren UHKİB, UİB'e bağlı artış gösteren tek birlik oldu. UHKİB'in geri dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,67 artışla 679 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'İN İHRACATI KASIMDA 12,3 MİLYON DOLAR

UİB'e bağlı birlikler içinde en fazla düşüş gösteren Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), kasım ayında yüzde 31,70 düşüş oranı ile 12,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. UMSMİB, geri dönük 12 aylık dönemde ise 157,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

UYMSİB'DEN KASIMDA 7 MİLYON DOLAR İHRACAT

Kasım ayında 7,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geri dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 1,59 oranında artırarak, 132 milyon dolar seviyelerinde dış satış gerçekleştirdi.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin kasım ayı ihracatı ise 206,5 milyon dolar olarak açıklandı.