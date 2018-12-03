Kasım Ayının Zam Şampiyonu; Kuru Soğan

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:26



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:26

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerde belli oldu. Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 50,58 yükselişle kuru soğan oldu. Aynı dönemde benzin yüzde 5,56'lık oranla fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti.Bununla birlikte söz konusu dönemde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 50,58 artışla kuru soğan oldu. Kuru soğanı yüzde 18,59'luk fiyat artışla kadın kabanı izledi.Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler:Kuru soğan yüzde 50,58Kaban (kadın için) yüzde 18,59Patates yüzde 15,29Kuru fasulye yüzde 13,69Kabak yüzde 13,53Salatalık yüzde 12,78Bot (çocuk için) yüzde 11,53Patlıcan yüzde 9,12Hırka (kadın için) yüzde 8,88Bot (erkek için) yüzde 8,83Ketçap yüzde 8,74Buğday unu yüzde 8,19Erkek mont yüzde 8,08Kargo gönderme ücreti yüzde 7,64Bulgur yüzde 7,34Kazak (çocuk için) yüzde 6,56Pil yüzde 6,35Sarımsak yüzde 6,13Yeşil soğan yüzde 6,07Sweatshirt (erkek için) yüzde 5,62TÜFE'de aylık olarak fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün ise yüzde 5,56'lık azalışla benzin oldu.Kasım ayında fiyatı en fazla azalan ürünler şu şekilde oluştu:Benzin yüzde 5,56Çamaşır makinesi yüzde 5,87Bulaşık makinesi yüzde 6,69Yatak bazası yüzde 6,73Mücevher (altın) yüzde 7,78Yumurta yüzde 8,19Ayva yüzde 8,77Kanepe yüzde 8,92Yatak çift kişilik yüzde 9,69Yemek odası takımı yüzde 10,33Karnabahar yüzde 10,35Beyaz lahana yüzde 11,47Otomobil (benzinli) yüzde 11,75Uçak bileti ücreti yüzde 13,80Otomobil (dizel) yüzde 13,87Limon yüzde 15,68Domates yüzde 16,72Ispanak yüzde 21,58Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 22,26Portakal yüzde 32,35 - İSTANBUL