Kasım'da en çok BIST kazandırdı

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.25, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.77 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Kasım ayı verilerine göre;

"Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5.07, mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 0.96 kazandırırken; euro yüzde 0.82, dolar yüzde 0.89, külçe altın yüzde 2.38 kaybettirdi.

"TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4.59, mevduat faizi (brüt) yatırımcısına kazandırırken yüzde 0.50; euro yüzde 1.28, dolar yüzde 1.34, külçe altın yüzde 2.83 kaybettirdi.

"DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.8 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.2 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.88 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olurken; euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11.36 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27.23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.98 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.87 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu." (Grafik)