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Kasım'da Türkiye genelinde konut satışları yüzde 54,4 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 oranında artarak 138 372 oldu.

17.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:15Kasım'da Türkiye genelinde konut satışları yüzde 54,4 arttı

Konut satışlarında, 24 924 konut satışı ve %18 ile en yüksek payasahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 406 konut satışı ve %10,5 pay ile Ankara, 8 428 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu.

genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %724,8 oranında artış göstererek 43 911 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %31,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 183 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %47,6 ile Ardahan oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 azalarak 3 988 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2019'da ilk sırayı 1 885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.


İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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