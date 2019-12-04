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Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası kendini Adana'da hissettirmedi. 30.6 derece ile Kasım ayının en sıcak ili Adana oldu.

04.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerek göre, geneli uzun yıllar Kasım ayı ortalama sıcaklığı 8.9 dereceyken 2019 Kasım ayı Türkiye geneli sıcaklık ortalaması 11.5 derece olarak ölçüldü.

EN SICAK ADANA, EN SOĞUK VAN OLDU

30.6 santigrat derece ile 2019 Kasım ayının en sıcak ili oldu. 2019 Kasım ayı sıcaklık verilerinde Türkiye'nin en soğuk yeri -13.5 santigrat dereceyle Van'ın Özalp ilçesi oldu.

ADANA'DA GÜNEŞE ATEŞ EDİLMİŞTİ

Yıllar önce Adana'da aşırı sıcaktan bunalıma giren iki kişi, "Kardeşlerimizin ve bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı. Isını azaltacak azalt. Yeter la yeter. Yaktın kuruttun bizi" diyerek güneşe ateş açmış, daha sonra gözaltına alınmıştı.

Olay üzerine açıklama yapan Adana Belediyesi sosyal medya üzerinden, "Adana'mızın meşhur kavurucu sıcakları geldi. Yaniyürükkkkkkk. Vatandaşlarımıza gerekmedikçe saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamalarını, kanala girip çimmemelerini ve güneşe ateş etmemelerini önemle rica ederiz" açıklamasını yapmıştı.

Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: İHA


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