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Kasım'da zam şampiyonu domates oldu

Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün domates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün portakal oldu.

03.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:24Kasım'da zam şampiyonu domates oldu
Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün domates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün portakal oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 16,65 artışla domates olurken, ikinci sırada yüzde 14,98 artışla salatalık yüzde 14,98 yerleşti. Üçüncü sırada ise fiyatı yüzde 12,31 artan tost makinası (elektrikli küçük ev aletleri) oldu.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle oldu: "Erkek yünlü kabanı yüzde 11,76, taze fasulye yüzde 9,41, çocuk botu yüzde 8,16, ütü yüzde 6,35, kadın botu yüzde 6,13, elektrikli süpürge yüzde 5,24, çocuk anorak tipi kaban yüzde 5,18, yoğurt yüzde 4,78, kadın ceketi yüzde 4,63, süt yüzde 4,45, çocuk ayakkabısı yüzde 4,44, etek yüzde 4,21, yumurta yüzde 3,92, soba yüzde 3,51, LPG dolum ücreti yüzde 3,28, Antep fıstığı yüzde 3,04 ve çamaşır makinesi yüzde 2,61."

Fiyatı en fazla azalan ürün portakal oldu

Kasım ayında fiyatı en fazla düşen ürünle sıralamasında fiyatı yüzde 31,49 azalan portakal olurken, ıspanak yüzde 28,40'lık düşüşle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 23,82'lik düşüşle yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

Fiyatı en fazla azalan ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "Karnabahar yüzde 22,88, kivi yüzde 20,32, pırasa yüzde 18,25, beyaz lahana yüzde 16,06, ayva yüzde 11,83, limon yüzde 11,13, havuç yüzde 10,38, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 9,71, muz yüzde 9,50, kabak yüzde 8,52, sivri biber yüzde 6,62, otel ücreti yüzde 4,68, parfümler yüzde 4,11, klima yüzde 3,65, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 2,98, altı mücevher yüzde 2,39, patates yüzde 1,92". - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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