Kasım Demir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız HAKKARİ DERECİK belediye başkan adayı olan Kasım Demir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. HAKKARİ DERECİK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Kasım Demir isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız HAKKARİ DERECİK adayı Kasım Demir kimdir? Bağımsız HAKKARİ DERECİK adayı Kasım Demir yüzde kaç oy aldı?

Kasım Demir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız HAKKARİ DERECİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Kasım Demir DERECİK ilçesinde % 40,34 oranında oy almıştır. DERECİK ilçesinde % 40,34 oranında oy olan Kasım Demir adlı Bağımsız adayı toplamda 1.902 adet oy sayısına ulaştı.

Kasım Demir Kimdir?

1954'te Hakkari'de doğdu. Umurlu Köyü'nde 10 yıl fahri imamlık yaptı. Derecik Bölge Geçici Köy Korucu Liderliği

görevini yürüttü. 1996 ve 1999 yerel seçimlerinde aday olarak iki dönem Derecik Belediye Başkanı oldu. Demir

evlidir.

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