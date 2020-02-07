Arap Yarımadası El Kaide'sinin lideri olan Kasım al-Rimi'nin, Yemen 'de öldürüldüğü açıklandı. Orta Doğu gündemini hareketlendiren gelişme sonrası Kasım er-Rimi kimdir, El Kaide lideri Kasım el-Rimi kimdir, konuları araştırıldı.

KASIM ER-RİMİ KİMDİR?

Kasım er-Rimi Tam Adı: Kasım Muhammed Mehdi er-Rimi

Kasım er-Rimi Doğum Tarihi: 5 Haziran 1978

Kasım er-Rimi Kaç Yaşında Öldü : 46 yıl yaşında

Kasım er-Rimi Nereli: Alsalfiah, Yemen

Kasım er-Rimi Uyruk: Yemen

Kasım er-Rimi Doğum Yeri: Rimi, Yemen

Kasım Muhammed Mehdi er-Rimi diğer adlarıyla Ebu Hüreyre veya Ebu Hüreyre el-Sanai, silahlı İslamcı örgüt Arap Yarımadası el-Kaidesi'nin lideri olan Yemenli liderdir.

1990'larda Yemen'den Afganistan'a hareket ederek el-Kaide'ye katıldı. 2004'te Yemen'de yakalanarak tutuklandı ve cezaevine konuldu; ancak Şubat 2006'da cezaevinden kaçtı. Ocak 2009'da kurulan Arap Yarımadası el-Kaidesi'nin askerî komutanı olurken, örgüt lideri Nasır el-Vuheyşi'nin Haziran 2015'te öldürülmesi sonrasında örgüt liderliğine seçildi.

İLK YILLARI VE EL-KAİDE'YE KATILIŞI

Kasım Muhammed Mehdi er-Rimi, 5 Haziran 1978'de, günümüzde Yemen'in San'a iline bağlı Rimi köyünde doğdu.[2] Afganistan Savaşı öncesinde Afganistan'a giderek el-Kaide'ye katıldı ve örgüt tarafından el-Faruk kampında eğitildi. Afganistan Savaşı'nda aktif olarak yer aldı.

2002'de Yemen'e döndükten sonra, kendisinin de arasında bulunduğu bir grubun, Ebu Ali el-Harisi'nin öldürülmesine tepki olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen Büyükelçisi Edmund James Hull'a düzenlemek istedikleri suikast planı gün yüzüne çıktı. 2004'te, başkent San'a'daki beş elçilik binasına yapılan saldırı planıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şubat 2006'da, San'a'da tutulduğu hapishaneden 22 mahkûmla birlikte kaçtı. Bazı Amerikalı ve Yemenli yetkililerin söylemlerine göre kaçışta, el-Kaide sempatizanı Yemenli güvenlik birimlerinin yardımı da olmuştu.

YEMEN'DE EL-KAİDE İLE FAALİYETLERİ

Yemen el-Kaidesi'nde, üst seviye yönetici olarak faaliyetlerine devam eden er-Rimi, 24 Ocak 2009'da İnternet'te yayınlanan ve el-Kaide'nin Suudi Arabistan ile Yemen'deki yapılanmalarının Nasır el-Vuheyşi liderliğinde birleşmesiyle Arap Yarımadası el-Kaidesi'nin kurulduğunun duyurulduğu videoda yer aldı. Kendisi ise örgütün askerî komutanı ve ikinci seviye lideri olarak belirlenmişti. 3 Şubat 2009'da Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "en çok aranan terörizm şüphelileri" listesinde yer aldı. 11 Mayıs 2010'da, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından Özellikle Seçilmiş Küresel Terörist olarak tanımlanarak kendisinin yakalanması veya öldürülmesiyle sonuçlanacak bilgi paylaşımı için $5 milyon ödül vadedildi.

2013 San'a saldırısının gerçekleştirildiği komplekste yer alan hastanedeki bazı doktor ve hastaları öldürülmesi sonrasında yayınladığı video mesajda, hastanenin hedef alınmadığı ve saldırganlardan birinin yanlışlıkla hastaneye saldırdığını belirterek olay için özür diledi.

Yemenli emniyet yetkililerinin açıklamasına göre 12 Haziran 2015'te, Yemen'in el-Mukelle şehri civarında Amerikan insansız hava araçlarınca gerçekleştirilen hava saldırılarında ölenler arasında el-Vuheyşi de bulunmaktaydı. Birkaç gün sonra örgüt tarafından İnternet'te yayınlanan bir bildiriyle kendisinin ölümü doğrulandı ve örgütün liderliğine Kasım er-Rimi geçti. 9 Temmuz'da yayınlanan video mesajla, el-Kaide ve lideri Eymen ez-Zevahiri'ye olan bağlılığını yineledi.