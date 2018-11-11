Kasım ortasında elma ağacı çiçek açtı

11 Kasım 2018 Pazar 12:46



11 Kasım 2018 Pazar 12:46

Kasım ortasında elma ağacı çiçek açtıGÜMÜŞHANE - Kış mevsimine sayılı günler kala karasal iklime sahip Gümüşhane'de genç bir elma ağacının çiçek açması şaşkınlığa sebep oldu. Son günlerde hava sıcaklığının gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Gümüşhane'de güneşe aldanan genç elma fidanı çiçek açtı.Mevsimlerde yaşanan değişikliklere bağlı olarak doğadaki canlıların dengesindeki bozukluk son olarak Gümüşhane'nin bahçeleriyle ünlü Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti.Mahallenin Kıran Sokak mevkiinde bir bahçenin kenarında bulunan genç elma ağacı geçtiğimiz günlerde çiçek açtı. Havaların geceleri sıfır dereceye kadar düştüğü Gümüşhane'de elma ağacı üzerindeki çiçeklerin soğuktan etkilendiği gözlenirken yol kenarındaki elma ağacını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.Bahçe işlerinde yardımcı olmak için akrabasının yanına gelen Fahri Yıldız, çiçek açan elma ağacını gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.Rengi, biçimi, tadı, kokusu birbirinden farklı olan 24 çeşit elmanın yetiştiği Gümüşhane'de bir zamanlar Osmanlı saraylarına meyve gönderildiğini hatırlatan Yıldız, en çok bilinen ve sevilen, dayanıklılığı nedeniyle de en çok tercih edilen "Göbek" elmasının çiçek açmasının kendisini daha çok şaşırttığını kaydetti.Yıldız, "Bugün 11 Kasım ve bu elma çiçek açtı. Göbek elması tatlı ve yılda bir kez ürün verir. Gümüşhane'de çok görülmeyen bir durum. Kasım ayının ortasında elma ağacı çiçek açtı. Gümüşhane karasal iklime sahip bir şehir. Ama son zamanlarda mevsimlerin de değişmesini hep beraber yaşıyoruz. Kasım ayının ortasında bu havalar bile anormal. Şuanda bahçelerde de çalışıyoruz hem de bu meyve ağacı çiçek açtı" diye konuştu.