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Kasım Süleymani için iki ayrı cenaze töreni düzenlenecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Bağdat ve Tahran'da iki ayrı tören düzenlenecek. Düzenlenecek törenlerin ardından Süleymani memleketi Kirman'a defnedilecek.

04.01.2020 09:49 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:14

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, pazar günü İran'ın Kirman kentinde defnedilecek.

İLK TÖREN BAĞDAT'TA DÜZENLENECEK

Kasım Süleymani'nin cenazesinin tarihi belli oldu. İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen "mashreghnews" sitesine göre, Süleymani'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, İranlı Komutan için ilk törenin yarın Irak'ın başkenti 'ta düzenleneceği belirtildi.

HAMANEY DE KATILACAK

Bağdat'taki törenden sonra cenazenin Tahran'a getirileceği kaydedilen açıklamada, Süleymani için pazar günü sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'nde İran lideri Ali Hamaney'in de katılacağı ikinci bir tören yapılacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca yapılacak bu törenin ardından cenazenin defnedilmek üzere Süleymani'nin memleketi Kirman'a nakledileceği ifade edildi.

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütünün basın müdürlüğünden yapılan açıklamada, Süleymani için yarın Bağdat'ta bir tören yapılacağı belirtilmişti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Kasım Süleymani için iki ayrı cenaze töreni düzenlenecek

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