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Kasım Süleymani, İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı

ABD'nin Irak'taki operasyonu ile öldürülen Kasım Süleymani, İstanbul'daki İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı.

10.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:55Kasım Süleymani, İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı
ABD'nin 'taki operasyonu ile öldürülen Kasım Süleymani, İstanbul'daki Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı.
ABD'nin Irak'taki operasyonu ile öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için onlarca vatandaş İstanbul'daki İran Konsolosluğu önünde toplandı. Konsolosluk önünde toplanan grup, sloganlar atarak Süleymani'nin öldürülmesini protesto etti. Grup daha sonra dualar ederek, Konsolosluk binasına karanfil bırakıp, olaysız bir şekilde dağıldı.
(Vedat Bayraktar/İHA)

Kasım Süleymani, Irak, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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