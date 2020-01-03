Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir?

Orta Doğu ve ülkemiz gündemini yakından ilgilendiren İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi çeşitli soruları da akıllara getirdi. Kasım Süleymani hakkında araştırmalar yapanlar Kasım Süleymani kimdir, İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir ve İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir gibi konuları araştırdı. İşte Kasım Süleymani hakkında merak edilenler…

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani doğum tarihi: 11 Mart 1957, Qanat-e Malek, Kerman, İran

Kasım Süleymani ölüm tarihi ve yeri: 3 Ocak 2020

Kasım Süleymani çocukları: Mohammadreza Soleimani, Zeinab Soleimani

Kasım Süleymani kardeşleri: Sohrab Soleimani, Ahmad Soleimani

Kasım Süleymani ebeveynleri: Hassan Soleimani, Fatemeh Soleimani

Kasım Süleymani takma adı: Hacı Kasım

Kasım Süleymani rütbesi: Tümgeneral

Kasım Süleymani, 1998 yılından beri İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanıdır.

Kasım Süleymani

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Yoksul köylü bir ailenin çocuğu olarak Rabor'da doğdu. Gençliğinde, Kirman'a taşındı ve babasının borçlarını ödemeye yardımcı olmak için inşaat işçisi olarak çalıştı. 1975 yılında Kirman Su Örgütü için bir yüklenici olarak çalışmaya başladı. Çalışmadığı zamanlarda jimnastik ağırlık kaldırma gibi sporlarla uğraşırdı. Ayrıca Ayetullah Humeyni'nin himayesindeki Hüccet Kamyab adında yerel bir vaizin vaazlarına dinlemeye giderek zamanını geçirirdi.

1979 yılında İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Çok fazla bir eğitimi olmamasına rağmen hızla yükseldi. Muhafızlığının ilk zamanlarında, Kuzeybatı İran'da ve Batı Azerbaycan Eyaleti'nde bir Kürt ayrılıkçı ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı.

İran-Irak Savaşı'nın başlaması üzerine Kirman'daki erkekleri bir askeri birlikte toplayarak eğitmeye başladı. Savaş sırasında cesareti ve atikliği sayesinde ön plana çıktı ve onun yaşındakiler sıradan asker olarak savaşırken 23 yaşındayken 41. Sarallah Tümen Komutanı olarak görevlendirildi. Tümeniyle birlikte Irak'ın işgal ettiği İran topraklarında başarılı harekâtlarda bulundu. Tarık el-Kuds Harekâtı'nda ağır olarak yaralandı. Fakat iyileşti ve askeri görevine devam etti. Daha sonra Irak'taki Ramazan Genel Merkezi tarafından yürütülen düzensiz savaş görevlerinin organize edilmesiyle meşgul oldu. Saddam Hüseyin'e karşı her iki Iraklı Kürt lider (Mesut Barzani ve Celal Talabani) ve Şii Bedir Örgütü ile ilişkiler kurdu.

Savaştan sonra 1990'larda, Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu. Bölgenin nispeten Afganistan'a yakın olması ve uyuşturucu ticaretinin Afganistan-İran-Türkiye hattı üzerinden devamını engellemek için birçok kez başarılı operasyonlar düzenledi.

1998 yılında Ahmed Vahidi'den sonra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı olarak atandı. Washington Post tarafından İran dış siyasetine yön veren kişilerden biri olarak nitelendirildi.

Tahran'daki 1999 öğrenci isyanı sırasında, Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'ye gönderilen mektubu imzalayan Devrim Muhafız subaylarından biriydi. Mektup, Hatemi'nin öğrenci isyanını bastıramaması halinde Devrim Muhafızları'nın müdahale edeceğini belirtmekteydi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU NEDİR?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordudur. Halk ağzında ve özellikle İran diasporasında ordu mensubu kişilere organizasyona duydukları hayranlığı belirtmek için Farsça'da "Muhafızlar" anlamına gelen Pasdaran denilmektedir.

İran İslam Devriminin ilk günlerinde dinî lider Ayetullah Humeyni tarafından 5 Mayıs 1979 tarihinde kuruldu. İran Anayasası'na göre iç düzeni sağlanması, devrimin korunması ve "sapkın hareketlerin" önlenmesi ile görevlidir.

Devrim Muhafızları'nın bünyesindeki Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinde toplam 125,000 askeri personel bulunmaktadır. Devrim Muhafızları Deniz kuvvetleri Basra Körfezi'nin harekât kontrolü ile görevli ilk müdahale kuvvetidir.

Son yıllarda bir "milyarlarca dolarlık iş imparatorluğu" haline geldiği, ve bildirildiğine göre İran Milli Petrol Şirketi ve İmam Rıza Fonu'ndan sonra "İran üçüncü en zengin kurumu" dur.

Bir ideolojik güdümlü milis ordusu olan İslam Devrimi Muhafızları, İran toplumunun hemen hemen her alanında giderek daha iddialı bir rol almaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın altında genişletilmiş sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik rol yönetiminin özellikle 2009 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve seçim sonrası protestolarının bastırılması sırasında görülmüştür. Hatta Şii mollalar bile bu duruma tepki göstermiştir. İran Devrim Muhafızları medya birimi Sepah News'tir.

İran Devrim Muhafızları Ordusu,15 Nisan 2019'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutan Dini Lideri: Ali Hamaney

İran Devrim Muhafızları Ordusu Cumhurbaşkanı: Hasan Ruhani

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genelkurmay Başkanı: Muhammed Bakıri

İran Devrim Muhafızları Ordusu İDMO Komutanı: Muhammed Ali Caferi

İran Devrim Muhafızları Ordusu KK Komutanı: Muhammed Pakpur

İran Devrim Muhafızları Ordusu HVK Komutanı: Hasan Ebubasar

İran Devrim Muhafızları Ordusu DZK Komutanı: Ali Fedevi

İran Devrim Muhafızları Ordusu FK Komutanı: Faruk Ensari

Kudüs Gücü Komutanı: Kasım Süleymani

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KARA KUVVETLERİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara kuvvetleridir. Daha çok İran'ın yedek kara kuvvetleri olarak bilinmektedir. 5 Mayıs 1979'da İran Dini Lideri Ayetullah Humeyni'nin emriyle kurulmuştur. Görevi olası savaş durumunda bağımsız olarak hareket edip İran Kara Kuvvetleri'ne destek vermektir. Karargahı Tahran'dır. 70.000 aktif askeri personeli bulunmaktadır.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU BESİC

Kasım 1979'da Ayetullah Humeyni'nin emriyle kurulan bir paramiliter gönüllü milis teşkilatıdır. Bu teşkilat doğrudan doğruya dini liderden emir alır. Şu anda resmi dini törenleri organize etme, sosyal hizmet sağlama, ahlak polisi ve muhalif toplantıların bastırılması gibi faaliyetlerle birlikte iç güvenlikte kolluk kuvvetlerine yardımcı kuvvet olarak görev yapmaktadır.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KUDÜS GÜCÜ

Şah İmparatorluk Muhafızları'nın halefi olarak tanımlanan elit Kudüs Gücü'nün 2,000-5,000 kişiden teşkil olduğu tahmin edilmektedir. Yurt dışındaki faaliyetlerini ele alan özel harekat birimidir.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU HAVA KUVVETLERİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hava kuvvetleridir. Daha çok İran'ın yedek hava kuvvetleri olarak bilinmektedir. Karargâhı Tahran'da bulunmaktadır. 25.000 personeli vardır. Gelecekte İran Hava Kuvvetleri ile eşdeğer olması muhtemel görülmektedir.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU DENİZ KUVVETLERİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun deniz kuvvetleridir. Daha çok İran'ın yedek deniz kuvvetleri olarak bilinmktedir. İran Devrim Muhafızları Donanması 20.000 asker, 1.500 savaş gemisinden müteşekkildir.] Düzenli İran Deniz Kuvvetleri'nden ayrıdır. 2019'da İngiliz tankeri Stena Impero Hürmüz Boğazı'nda Devrim muhafızlarının Özel Deniz Kuvvetleri (S.N.S.F) tarafından ele geçirdi. İngiliz gemisini ele geçirmeden önce, birimin en ünlü görevlerinden biri, Ocak 2016'da ABD deniz birliklerinin tutuklanmasıydı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU FÜZE KUVVETLERİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun füze kuvvetleridir. Daha çok İran'ın Füze ve uzay gücü olarak bilinmektedir. Görevi İran'ı hava sahası dışından gelebilecek saldırılara karşı savunmaktır. Düzenli İran Hava Savunma Kuvvetleri'den ayrıdır.