Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi

İran Yargı Erki tarafından CIA ve MOSSAD'a çalıştığı açıklanan ve İranlı General Kasım Süleymani'nin bilgilerini paylaştığı belirtilen Mahmut Musevi Mecd, idam edildi.

20.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:53

İran Yargı Erki tarafından CIA ve MOSSAD'a çalıştığı açıklanan ve İranlı General Kasım Süleymani'nin bilgilerini paylaştığı belirtilen Mahmut Musevi Mecd, idam edildi.

KARAR BU SABAH UYGULANDI

İran Yargı Erki yaptığı açıklamada, Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan Mahmut Musevi Mecd'in bu sabah idam edildiğini duyurdu. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili tarafından ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı açıklanan Mecd'in daha önceden verilen idam kararının bu sabah uygulandığı belirtildi.

PARA ALIP KOORDİNAT BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, Musevi Mecd'in bir çok kez para karşılığında Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleyman'in koordinat bilgilerini ve gizli bilgileri ABD ve İsrail ile paylaştığını bildirmişti.

Kasım Süleymani'nin bilgilerini paylaşan kişi idam edildi

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürülmüştü.

Kasım Süleymani’nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kasım Süleymani, İran, Dünya, Güncel, Haber
Yorumlar (9)
DERDİM: üç maymunu oynuyorlar ....generali ABD öldürdük diye ilan verince sözde ABD birlikleri senoryolu oyun şeklin de bombalandı....
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YORUMCU DAYI: ihanet edeni affetmiy
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ADİL: Daha kimin hain oldugu net belli degil
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