Kasım Süleymani'nin cenazesi ABD üretimi araçla taşınıyor

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta düzenleniyor.

CENAZESİ ABD ÜRETİMİ ARAÇLA TAŞINDI

Bağdat'taki cenaze töreninde Kasım Süleymani'nin cenazesinin ABDotomobil markası olan Chevrolet'e ait pickupla taşınması dikkat çekti.

HAZIRLIKLAR GECEDEN BAŞLADI

Bağdat'taki cenaze töreni için geceden başlayan hazırlıklara ait görüntülere sosyal medyada dolaşmaya başladı.

İşte cenaze töreni için hazırlanan araçlar;

GAZETELER "İNTİKAM" MANŞETLERİYLE ÇIKTI

Öte yandan İran gazetelerinin çoğu 'İntikam' manşetleriyle çıktı. Olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelendiren gazeteler, Kasım Süleymani için 'İslam'ın Büyük Komutanı, 'Yaşayan Şehit' ve 'Süper Kahraman' gibi sıfatlar kullandı.

İLK TÖREN BAĞDAT'TA DÜZENLENİYOR

İranlı Komutan için ilk törenin yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenleniyor. Törene katılan binlerce kişi, Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyor. İranlı general için ikinci cenaze töreni, Tahran'da organize edilecek.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Bağdat'taki törenden sonra cenaze Tahran'a getirilecek. Süleymani için pazar günü sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'nde İran lideri Ali Hamaney'in de katılacağı ikinci bir tören yapılacak. Bu törenin ardından cenaze defnedilmek üzere Süleymani'nin memleketi Kirman'a nakledilecek.