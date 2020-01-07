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Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi

Kasım Süleymani'nin defin işlemi, cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü ve yaralıların olmasından dolayı ertelenmesi, akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananları getirdi.

07.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:43

ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdiham nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi. Süleymani'nin defin işlemi yaşanan ölümler nedeniyle başka bir güne ertelendi.

AKILLARA HUMEYNİ'NİN CENAZESİNİ GETİRDİ

Geçmiş tarihlere baktığımızda ülke için önemli olduğu düşünülen isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan izdiham sonucu, birçok kişi yaşama veda etmişti. Bunlardan ilk akla gelen ise 3 Haziran 1989 tarihinde vefat eden Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananlar...

ÇIRILÇIPLAK BIRAKMIŞLARDI

Ayetullah Humeyni'nin cenazesinde ise cesedi sevenleri tarafından tabutundan çıkarılmış, kefeninden bir parça alayım diyen insanlar uluorta dini lideri çırılçıplak bırakmışlardı. Bu cenaze töreninde de yaşanan izdiham nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetmişti.

İşte Humeyni'nin cenazesinde yaşananlardan kareler;

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Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi

Ayetullah Humeyni, Kasım Süleymani, Dünya, Güncel


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