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Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi

ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi izdiham nedeniyle toprağa verilemedi.

07.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:10

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor. Törende çıkan izdihamda 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı. İzdiham sonrası Süleymani'nin cenazesinin defni ertelendi.

MİLYONLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ

ABD tarafından Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, doğduğu yer olan İran'ın güneydoğusundaki Kirman kentinde bugün defnedilecek. İranlı General'in yasını tutan binlerce insan, yas kıyafetleri içinde Süleymani posterleriyle sokaklara döküldü. Süleymani'nin cenazesinin Bağdat'tan Kirman'a kadar olan yolculuğunda milyonlarca İranlı, Generalin ardından gözyaşı döktü.

HUMEYNİ'NİN CENAZESİNİ HATIRLATTI

İran medyası, sokaklardaki kalabalığın 1989 yılında hayatını kaybeden İran'ın Dini Lideri Ruhullah Humeyni'nin cenazesini hatırlattığını belirtirken, Süleymani'nin, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından ülkedeki en güçlü otorite olarak görüldüğü biliniyor.

Cenaze için milyonlar alana akın etti;

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Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi

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