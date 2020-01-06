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Kasım Süleymani'nin cenazesi Tahran meydanında gezdirildi

ABD tarafından hava saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Yüz binlerce kişi cenaze törenine katılırken komutanın cenazesi meydanda gezdirildi.

06.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:52

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani çin başkent 'da cenaze töreni düzenlendi. İnkılab Meydanındaki cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Süleymani'nin namazını kıldıran İran dini lideri Ali Hamaney gözyaşlarına boğuldu.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARDA

Yüz binlerce kişinin katıldığı törende öldürülen komutanların cenazesi meydanda gezdirildi. Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek. Tahran'ın açıklamalarında intikam vurgusu yapıldı. Hafta sonu boyunca Irak ve İran'da Süleymani için yapılan törenlere büyük kalabalıklar katıldı.

HAMANEY AĞLADI

Cenaze namazını kıldıran İran'ın dini lideri Hamaney hüngür hüngür ağladı.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

ABD'nin İran'a yönelik adımlarıyla ilgili kendi yönetiminin açıklamalarının Kongre'ye yapılmış bildirimler olduğunu belirten Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Trump, Kongre'ye herhangi bir yasal bildirim yapmak zorunda olmadığını ancak yine de bu bildirimi yaptığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Kasım Süleymani'nin cenazesi Tahran meydanında gezdirildi

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