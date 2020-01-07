Haberler » Güncel » Kasım süleymani'nin cenazesinde izdiham - Haber

Kasım süleymani'nin cenazesinde izdiham

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdihamİran, (DHA)- ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda ölenler olduğu belirtildi.

07.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:57
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham
, (DHA)- ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda ölenler olduğu belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, İran'ın Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham çıktı. Yerel medya, izdihamda ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.
Kasım süleymani'nin cenazesinde izdiham

Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44   Bartın Üniversitesinde "Genç Ofis" açılacak - Haber
14:42   Ankara'da PKK'ya ilaç operasyonu: 2 gözaltı - Haber
14:39   Soner Çetin, gençlere "Nutuk" hediye etti - Haber
14:37   Büyükşehir'den akıllı şehir buluşmaları - Haber
14:37   Sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:45:16