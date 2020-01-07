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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda ölenler olduğu belirtildi.

07.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:03 Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda ölenler olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, İran'ın Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham çıktı. Yerel medya, izdihamda ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.



Kasım Süleymani, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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