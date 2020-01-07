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Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi

Son dakika: Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenazesinde izdiham yaşandı. Olay yerinden ilk gelen bilgilerde ölü sayısı 40 olarak duyurulmuştu. Bölgeden gelen son bilgilere göre ölü sayısı 50'ye yükseldi.

07.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:45

ABD operasyonuyla Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze töreninde yüz binlerce insan, sokak ve caddeleri doldurdu. Cenaze töreninde yaşanan izdihamda, hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı. Bölgeden gelen ilk bilgilerde 35 kişinin öldüğü söylenmişti. Yerel kaynakların aktardığı son gelişmeye göre ölü sayısı 50'ye yükseldi, 213 yaralı var.

İZDİHAM ÇIKTI

İranlı General Kasım Süleymani'nin suikaste uğramasının ardından cenaze törenleri dördüncü gününde de devam etti. Süleymani için Bağdat, Tahran ve Kum'da yapılan törenlerin ardından bugün de memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Planlamalara göre Süleymani, bugün memleketi Kirman'da toprağa verilecekti ancak İran halkı bir haberle daha sarsıldı. Cenaze töreninde izdiham yaşandı.

İLK BELİRLEMELERDE 35 ÖLÜYDÜ, 50'YE YÜKSELDİ

Yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 35 kişinin öldüğü söylendi. İlerleyen dakikalarda gelen bilgilerde ölü sayısı 40 olarak güncellendi ancak bölgeden gelen son gelişmeler, ölü sayısının 50'ye yükseldiğini aktardı.

DEFİN İŞLEMİ BAŞKA GÜNE ERTELENDİ

Cenaze bugün Kirman'da toprağa verilecekti ancak katılımın yoğun olması sebebiyle büyük bir izdiham yaşandı. Yaşanan izdiham sonrası Süleymani'nin cenazesi ertelendi.

Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi

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