Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu

İran ordusunun Orta Doğu'daki beyni olarak adlandırılan General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesi sonucu cenaze töreni düzenlendi. Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan cenaze töreni, İran'da devam edecek.

General Süleymani, yoksulluk ve zam protestoları için halkın sokaklara döküldüğü Irak'ta, hükümete destek vermek ve siyasi otoriteyi korumak için bulunuyordu. Süleymani öte yandan geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinden de sorumlu tutuyordu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Bu gelişmeler ışığında Irak halkında geniş bir kitle tarafından sevilen Kasım Süleymani'nin cenaze törenine binlerce Iraklı akın etti. Cenaze törenine ise kadınların kederi damga vurdu. Cenaze töreninin düzenlendiği alanda kaydedilen görüntülerde bir grup kadın, Süleymani için gözyaşı döktü.

Öte yandan cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.

IRAK HÜKÜMETİ DE CENAZEDEYDİ

Binlerce kişinin katıldığı törende, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve eski başbakanlardan Nuri Maliki'nin yanı sıra hükümetten üst düzey isimler de hazır bulundu.

'Gölge Komutan' lakaplı Süleymani, Bağdat'taki törenin ardından memleketi İran'a götürülecek.

4 GÜN BOYUNCA TÖREN DÜZENLENECEK

Süleymani için dört gün boyunca iki ülkede törenler düzenlenmesi planlanıyor. Süleymani için cenaze törenlerinin ilk durağı olan Bağdat. Daha sonra Şiiler için en kutsal kentler arasında yer alan Necef ve Kerbela'da tören düzenlenmesi bekleniyor.