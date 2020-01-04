Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta düzenlendi! Cenazeye Irak Başbakanı da katıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün, dün suikastla öldürülen Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis için cenaze törenleri düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törene Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de katıldı. Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta suikaste kurban gitmesi ve konumuyla ilgili bilgi sızdırıldığı iddiası tüm dikkatleri Irak hükümetinin üzerine çekmişti.

ABD'nin dün düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları'nın elit Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak'taki Şii milis grup Haşdi Şabi'nin ikinci komutanı Ebu Mehdi el Mühendis için Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi.

DİKKATLER IRAK HÜKÜMETİNE ÇEVRİLMİŞTİ

Irak'ın milis gücü Haşdi Şabi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik bilgilerin Iraklı taraflarca ABD'lilere verildiğinin tahmin edildiğini belirtmişti.

BAŞBAKAN CENAZEYE KATILDI

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.

4 GÜN BOYUNCA TÖREN DÜZENLENECEK

Binlerce kişinin katıldığı törende, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve eski başbakanlardan Nuri Maliki'nin yanı sıra hükümetten üst düzey isimler de hazır bulunuyor. Süleymani için dört gün boyunca iki ülkede törenler düzenlenmesi planlanıyor. Süleymani için cenaze törenlerinin ilk durağı olan Bağdat. Daha sonra Şiiler için en kutsal kentler arasında yer alan Necef ve Kerbela'da tören düzenlenmesi bekleniyor.

MEMLEKETİNE DEFNEDİLECEK

Süleymani'nin cenazesi daha sonra Irak'tan İran'a götürülmesi ve burada da önce Maşhad, sonra Tahran'da yapılacak törenlerin ardından memleketi Kerman'da defnedilmesi öngörülüyor.

ABD ALEYHİNDE SLOGANLAR ATILDI

Irak'taki tören için binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Kalabalığın zaman zaman ABD karşıtı sloganlar attığı bildirildi. Katılımcıların İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Süleymani'nin posterlerini taşıdıkları görüldü.

İNTİKAM YEMİNLERİ EDİLDİ

Süleymani ve Mühendis, ABD'nin dün Irak'ta düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. İran'ın Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu politikasının mimarı ve beyni olarak gösterilen Süleymani'nin ölümü bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Süleymani'nin ölümünün ardından İran, sorumlulardan "doğru zamanda, doğru yerde" en ağır şekilde intikam alınacağını açıkladı.