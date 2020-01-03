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Kasım Süleymani'nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi

Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırasında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi.

03.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:25 Kasım Süleymani'nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi
'ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırasında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi.
ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonucu İranlı Komutan Kasım Süleymani hayatını kaybetti. Süleymani'nin cesedi taktığı yüzükten teşhis edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Süleymani'ye ait yüzük görülüyor. Resmi kaynaklar da fotoğraftaki yüzüğün Süleymani'ye ait olduğunu doğruladı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü. Pentagon olayın ardından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü duyurdu.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Bağdat, Güncel

Kaynak: İHA

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