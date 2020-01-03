İran'ın, "Kasım Süleymani'nin intikamını alacağız" tehdidi, İsrail'i harekete geçirdi

ABD, bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği füzeli saldırıda, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü. Olay dünya siyasetinde büyük yankı uyandırırken İsrail devleti de konuya ilişkin büyük bir adım attı. İran'ın tehditlerinden çekinen İsrail, yüksek alarma geçerek Hermon Dağı'nın olası füze saldırıları riskine yönelik kapatıldığını duyurdu.

İSRAİL ALARM VERDİ

Saldırısı sonrasında ABD'ye tepkiler yükselirken İran'ın 'intikam hamlesi' için kendilerine saldıracağını düşünen İsrail'de yüksek alarm verildi. Golan tepelerindeki Hermon Dağı füze saldırısı riskine bağlı olarak ziyaretçilere kapatıldı. Karar, İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı.

Yapılan paylaşımda, "Durum değerlendirildiğinde Hermon Dağı bugün ziyaretçilere kapalı olacak. Golan için değişen bir şey yok, rutin işleyişine devam edecek" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL ORDU YETKİLİLERİ ACİL TOPLANDI

İsrail Savunma Bakanı Bennett, Süleymani'nin ölümü sonrası tehditleri ele almak için Tel Aviv'de üst düzey güvenlik ve ordu yetkilileriyle bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

"ACI BİR İNTİKAM SİZİ BEKLİYOR"

İran dini lideri Ali Hamaney, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti. Hamaney, "Acı bir intikam sizi bekliyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Zarif de, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" dedi.