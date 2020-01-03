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Son dakika: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'da halk sokaklara döküldü

Son dakika: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası İran'da halk sokağa çıktı.

03.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:34

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından başkent Tahran ve diğer kentlerde ABD karşıtı protestolar başladı.

GERİLİM TIRMANIYOR

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından gerilim katlanarak arttı.

HALK SOKAĞA ÇIKTI, ABD KARŞITI SLOGANLAR ATIYOR

İran'da başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentte Cuma Namazının ardından ABD karşıtı protestolar düzenleniyor. Protestocular, "ABD'ye ölüm. İsrail'e ölüm" sloganlarıyla protestolarını sürdürüyor.

İRAN UÇAKLARI SINIRA YOLLADI

Öte yandan İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından F-14 jetleri sınıra sevk edildi.

İRAN'DAN İNTİKAM SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini ifade etti.

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