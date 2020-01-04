Haberler » Dünya » Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Haberler

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı

İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı. İran, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Washington yönetiminden bir mesaj aldığını ve bu mesaja gerekli cevabın İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla verildiğini açıkladı.

04.01.2020 00:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:40

resmi ajansı IRNA'ya açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi." dedi.

Musevi, mesajların içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Saldırının ardından olağanüstü toplanan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'den uygun bir zaman ve mekanda "sert bir intikam" alınacağını duyurmuştu.

ABD, Orta DoğuABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun

İranlı komutan Kasım Süleymaniİranlı komutan Kasım Süleymani'nin füze atılan aracının son hali görüntülendi

İranİran'ın, "Kasım Süleymani'nin intikamını alacağız" tehdidi, İsrail'i harekete geçirdi

Son dakika: PutinSon dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin cesedi, parmağındaki yüzükten teşhis edildi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin cenaze detayları belli oldu! Pazar günü İran'da defnedilecek

İran Devrim Muhafızlarıİran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Ya askerlerini topla ya da tabut siparişi ver

SüleymaniSüleymani'nin ölümü sonrası uzman yorumu: Gerilim artacak ancak savaş ihtimali düşük

İranlı General Süleymaniİranlı General Süleymani'nin cesedini tanımak için DNA testi yapılacak

AmerikaAmerika'nın füzeyle öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani kimdir?

İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdatİranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi

İran ABDİran ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri'ne çağırdı

Haşdi Şabi: ABDHaşdi Şabi: ABD'ye istihbarat bilgilerini, Iraklı taraflar sızdırmış olabilir

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı

Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


Dünya

Son Dakika Haberleri

01:13   Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu - Haberler
01:12   Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı - Haberler
01:11   Arnavutköy ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
01:10   Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı - Haberler
01:03   TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Haberler
00:51   Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Haberler
00:32   Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Haberler
23:33   Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil - Haberler
23:16   Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
22:50   BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Haberler
4.01.2020 02:04:52