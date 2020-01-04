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Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran, savaş anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde ABD'nin operasyonuyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde, 'kırmızı savaş bayrağı' göndere çekildi. İran tarihinde savaş anlamına gelen kırmızı bayrak tarihte ilk kez göndere çekildi.

04.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:53

ABD'nin Bağdat'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrasında dünyanın gözü İran'a döndü. İran Devlet Başkanı Ruhani'nin "misilleme ve intikam" açıklamaları sonrasında bölge devletleri teyakkuza geçti. İran, Cemkeran Camisi'ne tarihte ilk kez kırmızı bayrak çekti. Kırmızı bayrak İran tarihinde savaşın ilanı anlamına geliyor.

İRAN FÜZE ÜSLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ

IRGC Havacılık Gücü'nün ise, tüm balistik füze üslerini yüksek alarma geçirdiği bildirildi. IRGC'nin İran İslam Rejimi'ne bağlı medyası ise, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan'da ABD Hava Kuvvetleri uçaklarına ev sahipliği yapan çeşitli hava üslerinde füze fırlatmaya hazır olduklarını iddia etti.

PATRİOTLAR GÖNDERİLDİ

Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin (USAF), Ürdün'deki askeri üslerine İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) balistik ve seyir füze saldırıları tehlikesine karşın Patriot havadan havaya füze sistemleri gönderdiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

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Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran, savaş anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti

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