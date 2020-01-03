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Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, Suriye'nin bazı bölgelerinde Arap geleneklerine uygun olarak tatlı dağıtılarak kutlandı.

03.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:07

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi 'de de yankı buldu. Başta Afganistan, Irak, İran ve Lübnan olmak üzere çok sayıda ülkeden binlerce yabancı savaşçıyı Suriye'ye getirerek iç savaşta bazı cepheleri yöneten Süleymani, Halep, Şam kırsalı, Hama ve Humus'un tekrar Şam yönetiminin eline geçmesine büyük katkıda bulundu.

REJİMİN "HELAP ZAFERİNİN" MİMARIYDI

2016'nın son günlerinde ülkenin en stratejik kenti olarak gösterilen Halep'in Rusya hava kuvvetlerinin desteği ve İran destekli milis güçlerin kara harekatıyla alınması sonrası şehri ziyaret de eden Süleymani muhalifleri destekleyen Suriyeliler tarafından "düşman" olarak görülüyordu.

ÖLÜMÜ TATLI TEPSİLERİYLE KUTLANDI

Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Suriye'nin bazı bölgelerinde bu gelişme Arap geleneklerine uygun olarak tatlı dağıtılarak kutlandı. Suriye merkezli SY Plus'ın haberine göre, İdlib ve Azez'de Süleymani suikastının ardından tatlı dağıtıldı. Tatlı tepsilerinin üzerine "Suriye'nin özgür halkına müjde. Kasım Süleymani bugün öldürüldü" ifadeleri yazıldı.

İşte o görüntüler;

Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar

Kasım Süleymani, Suriye, İran, Dünya, Güncel


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