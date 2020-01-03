Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından, Obama'ya verdiği efsane yanıt yeniden gündeme geldi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin, bugün ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Süleymani'nin 2013 yılında ABD eski Başkanı Barack Obama'ya verdiği cevap yeniden gündeme geldi.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, 2013 yılında BM Genel Kurul toplantısında, "İran rejimini devirme peşinde değiliz" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamaya, o dönem İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Ordusu'nun Komutanı olan General Kasım Süleymani çok sert bir şekilde cevap vermişti.

"BU BİR LÜTUF DEĞİL, BAŞARAMADINIZ"

Amerika'nın İslam Devrimi'nden bu yana bütün çabasının İslam Cumhuriyeti'ni devirmek yönünde olduğunu belirten Süleymani, "Sizin 'İslam Cumhuriyeti rejimini devirme peşinde değiliz' şeklindeki sözleriniz bir lütuf değil, başarısızlık ilanıdır. Siz, İslam Cumhuriyetini devirme peşinde olmayı başaramadınız, bundan sonra da başaramayacaksınız" demişti.

"İLACA BİLE SINIRLAMA GETİRDİNİZ"

Amerika'nın 25 yıl boyunca İran'a karşı sergilediği düşmanca tutumun ve verdiği zararların İran halkının hafızasından silinmeyeceğini belirten General Süleymani, "Sizler İran halkının ilaç alımına bile sınırlamalar getirdiniz" ifadelerini kullanmıştı.