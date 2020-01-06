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Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı

İngiliz gazetesi The Guardian, tüm dünyayı sarsan Kasım Süleymani suikastının detaylarını paylaştı. Habere göre Süleymani'nin Irak ziyareti ABD'ye günler öncesinden sızdırılmıştı. ABD SİHA'sı, fırsat buldukları ilk anda Süleymani'yi taşıyan aracı bombaladı.

06.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:03

The Guardian gazetesi, Cuma günü ABD'nin hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani'nin suikastının nasıl gerçekleştiğini yazdı.

Peter Beaumont'un haberine göre Süleymani özel bir uçak ile Suriye'nin başkenti Şam'dan Bağdat'a gitti. Süleymani, genelde olduğu gibi havalimanındaki formalitelerden kaçındı.

SÜLEYMANİ'Yİ MÜHENDİS KARŞILADI

Habere göre Süleymani'nin içinde bulunduğu uçak piste inmeden kısa süre önce radardan kayboldu. Kudüs Gücü komutanını pistte iki araba karşıladı. Arabaların yanında bekleyenlerden biri Süleymani ile birlikte ölecek milis komutan Aldülmehdi el Mühendis'di. Mühendis'in destekçileri ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği'ni kuşatmıştı.

ABD'li yetkililere göre Süleymani, 'taki İran karşıtı protestolardan endişe duyduğu için Bağdat'a geldi ve burada Mühendis ile bu konuda konuşacaktı.

İLK ARABAYA MÜHENDİS VE SÜLEYMANİ BİNDİ

İlk arabaya Mühendis ile Süleymani, ikinciye ise korumalar bindi. Arabalar hızla yola koyuldu, ancak araçların içerisindekiler hareketlerini Pentagon ve CIA'ye taşıyan bir ABD MQ-9 SİHA'sı tarafından takip edildiklerini bilmiyordu. Süleymani'nin ziyareti günler önce sızdırılmıştı.

ABD SİHA'SI BOMBALADI

ABD SİHA'sı, araçların Iraklı yetkililerden ve diğer yolculardan yeterince uzak olduğundan emin olduktan sonra iki füzeyle Süleymani ve Mühendis'i taşıyan arabayı vurdu. Hemen ardından da üçüncü bir füze korumaları taşıyan arabayı vurdu.

Araçlardakilerden hiçbiri kurtulamadı. Kısa süre sonra saldırının Beyaz Saray'ın emriyle gerçekleştirildiği açıklandı.

Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı

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