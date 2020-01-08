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Kasım Süleymani, öldürüldüğü saatte toprağa verildi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, öldürüldüğü saat olan 05.15'te toprağa verildi.

08.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:26

ABD saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin naaşı, İran'ın verdiği füzeli yanıt sonrası toprağa verildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZEYE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni için binlerce kişi Kirman'daki şehir meydanına doğru yürüdü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Şehir Meydanındaki törene çok sayıda vatandaş katıldı.

SUİKASTE UĞRADIĞI SAATE DENK GETİRİLDİ

Kasım Süleymani'nin naaşı İran'da memleketi Kerman'da yerel saat ile sabah 5.15'te toprağa verildi. Süleymani'nin defnedildiği saat, suikaste uğradığı saate denk gelmesi dikkat çekti.

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Kasım Süleymani, öldürüldüğü saatte toprağa verildi

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