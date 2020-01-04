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Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye binlerce kişi katıldı

ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Irak'ın başkenti Bağdat'ta cenaze töreni düzenleniyor. Süleymani, Bağdat'taki törenin ardından Tahran'a götürülecek.

04.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:26

'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için başkent 'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılanlar, Süleymani ve el-Mühendis'in fotoğraflarını taşıdı.

İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlardan sorumlu birimi Küdüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

İLK TÖREN BAĞDAT'TA DÜZENLENİYOR

İranlı Komutan için ilk törenin yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenleniyor. Törene katılan binlerce kişi, Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyor. İranlı general için ikinci cenaze töreni, Tahran'da organize edilecek.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Bağdat'taki törenden sonra cenaze Tahran'a getirilecek. Süleymani için pazar günü sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'nde İran lideri Ali Hamaney'in de katılacağı ikinci bir tören yapılacak. Bu törenin ardından cenaze defnedilmek üzere Süleymani'nin memleketi Kirman'a nakledilecek.

IRAK BAŞBAKANI DA CENAZEDE

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin cenazesi ABD üretimi araçla taşınıyor

Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye binlerce kişi katıldı

Kasım Süleymani, Bağdat, Irak, İran, Dünya, Güncel


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