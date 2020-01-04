Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye binlerce kişi katıldı

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için başkent Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılanlar, Süleymani ve el-Mühendis'in fotoğraflarını taşıdı.

İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlardan sorumlu birimi Küdüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

İLK TÖREN BAĞDAT'TA DÜZENLENİYOR

İranlı Komutan için ilk törenin yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenleniyor. Törene katılan binlerce kişi, Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyor. İranlı general için ikinci cenaze töreni, Tahran'da organize edilecek.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Bağdat'taki törenden sonra cenaze Tahran'a getirilecek. Süleymani için pazar günü sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'nde İran lideri Ali Hamaney'in de katılacağı ikinci bir tören yapılacak. Bu törenin ardından cenaze defnedilmek üzere Süleymani'nin memleketi Kirman'a nakledilecek.

IRAK BAŞBAKANI DA CENAZEDE

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.