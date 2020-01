Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlanıyor! Yüz binler Kirman'a akın etti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin tepe yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis, 3 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısı sonucu ölmüştü. Süleymani için 4 önemli kentte cenaze törenleri düzenlenirken son olarak naaşı memleketi Kirman'a getirildi.

MEYDANLAR DOLDU

Bugün defnedilecek olan Süleymani için yine çok yoğun bir kalabalığın erken saatlerden itibaren sokak ve meydanları doldurduğu görüldü.

HAMANEY AĞLADI

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün katıldığı törende, Hamaney'in 'sağ kolu' olduğu ifade edilen Süleymani için gözyaşı döktü.

TRUMP'I ÖLDÜRENE ÖDÜL

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de sosyal medya hesabında Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar yayınlayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?" mesajını paylaştı.

Dün dünyanın hemen her yerinde son dakika koduyla geçilen İran'da düzenlenen törende İran'ın Kanal 1 televizyonundan canlı yayınında ise ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürene ödül verileceği açıklandı. Açıklamada, "Her kim 'sarı saçlı deli'nin kellesini getirirse ona büyük İran ulusu adına 80 milyon dolar vereceğiz. Her İranlı 1 dolar verirse toplamı 80 milyon dolara eder" denildi.

İRAN TARİHİNDE BİR İLK: KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran'da el-Kaim Camii kubbesine ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik 3 Ocak'ta gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Suriye'de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.