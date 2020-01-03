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Kasım Süleymani, Trump'a, "Muhatabın benim" demişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği emirle, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani gerçekleştirilen füzeli saldırı sonucu öldürüldü. Gerçekleştirilen suikast, Kasım Süleymani'nin Trump'a söylediği, "Muhatabın benim" sözlerini akıllara getirdi.

03.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:37

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin füzeli saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı emrinin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği öğrenildi. Saldırının sonuçlanmasının ardından Donald Trump, sosyal medya hesabından "ABD bayraklı" paylaşımda bulundu. Trump'ın verdiği saldırı emri ve saldırı sonrası yaptığı paylaşım, Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz Temmuz ayında, Trump'a söylediği sözleri akıllara getirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani, geçtiğimiz Temmuz ayında İran'ın Hamedan şehrinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı tehdit sözlerine sert tepki göstermişti.

"TRUMP'IN MUHATABI BENİM"

Temmuz ayında İran'a ait kanalda ABD askerlerinin Kızıldeniz'deki varlığını eleştiren ünlü komutan, "Bir asker olarak Trump'ın tehditlerine yanıt vermek benim görevim. Eğer o tehdit dilini kullanmak istiyorsa benimle konuşmalı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile değil. Trump'ın muhatabı benim. Trump bizim bir şehitler ulusu olduğumuzu ve onu beklediğimizi bilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

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