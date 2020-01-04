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Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırıya Venezuela hükümetinden tepki geldi

Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırıyı kınadığını duyuran Venezuela hükümeti, İran ve Irak halklarına başsağlığı dileklerini iletti.

04.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:02

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Olayın bölgedeki tansiyonun yükselttiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası hukukta yeri olmadığı savunulan saldırının Venezuela hükümeti tarafından güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

"BARIŞIN KORUNMASINA KATKI SAĞLAYIN" ÇAĞRISI

Sputnik'te yer alan habere göre; uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısı yapılan açıklamada, tarafların "Ortadoğu'daki barışın korunmasına" katkı sağlaması istendi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİLER

Açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ölümlerden dolayı İran İslam Cumhuriyeti ve Cumhuriyeti halklarına başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.

Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırıya Venezuela hükümetinden tepki geldi

Kasım Süleymani, Venezuela, Irak, İran, Dünya, Güncel


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