Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırıya Venezuela hükümetinden tepki geldi

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Venezuela Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.
Olayın bölgedeki tansiyonun yükselttiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası hukukta yeri olmadığı savunulan saldırının Venezuela hükümeti tarafından güçlü şekilde kınandığı belirtildi.
"BARIŞIN KORUNMASINA KATKI SAĞLAYIN" ÇAĞRISI
Sputnik'te yer alan habere göre; uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısı yapılan açıklamada, tarafların "Ortadoğu'daki barışın korunmasına" katkı sağlaması istendi.
BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİLER
Açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ölümlerden dolayı İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti halklarına başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.