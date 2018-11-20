Kasım, Türkiye'nin Online Alışveriş Ayı Oldu

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: "Kasım kampanya günlerinde; anne, baba ya da sevgililere atfedilen özel günlerden dahi fazla online alışveriş yapılıyor"

Küresel kampanyaları Türkiye'ye uyarlamayı başaran yerli sanal mağazalar, Kasım ayını "Türkiye'nin online alışveriş ayı" yapmayı başardı.

Çin'de "Bekarlar Günü", Türkiye'de ise "Yılın En Uğurlu Günü" adıyla çılgın indirimlerin yapıldığı 11 Kasım'da (11.11) online alışveriş yüzde 300 arttı.

2+0+1+8 rakamlarının toplamı da "11" olduğu için 2018 senesinin diğer senelere oranla daha da özel olması nedeniyle 11.11 alışverişi çok daha yüksek hacimli geçti.

Kasım ayının ikinci en yüksek hacimli satış gününün ise yurtdışında bilinen adıyla "Black Friday", ülkemizdeki adıyla "Süper Cuma" veya "Şahane Cuma" olacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl 23 Kasım'a denk gelen Black Friday'de yapılacak indirim kampanyaları ile Kasım ayının e-ticarette yeni rekorlara sahne olması bekleniyor.

500'e yakın sanal mağazayı tek çatı altında toplayarak, bu mağazalardan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, kampanya günlerinde ; anne, baba ya da sevgililere atfedilen özel günlerden dahi fazla online alışveriş yapıldığının altını çizdi.

Kasım ayının aslında hiçbir dönemsel özelliği bulunmamasına karşın, geçen yıl Temmuz ve Ağustos'tan sonra en fazla kartla internetten ödeme yapılan 3. ay olduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi:

"Geçen yıl 9 milyar liranın üzerinde internetten kartla ödeme yapılan 3 ay var, sırasıyla Temmuz (10,1 Milyar) , Ağustos (9,5 Milyar) ve Kasım (9,1 Milyar). Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre, e-ticarette en büyük pay, tatil-seyahat harcamaları olduğu için Temmuz ve Ağustos'un ilk 2 sırada olması normal. Ancak, Kasım ayının hiç dönemsel özelliği olmamasına karşın Anneler Günü'nün olduğu Mayıs, Babalar Günü'nün olduğu Haziran, Sevgililer Günü'nün olduğu Şubat ya da yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı Aralık ayını bile geçmesi dikkat çekici."

11.11 kampanyalarına çok büyük katılım olduğunu, indirim yapan birçok alışveriş sitesinin aşırı ilgiden dolayı zaman zaman çok yavaşladığını ve hatta çökme tehlikesi yaşadığını belirten Kayral, "Türk firmaları kampanyalarını 11.11'in mucidi AliExpress gibi bir günle sınırlı tutmayıp 2-3 güne yaydılar. Ürünlerinde yüzde 80-90 indirim uygulayan siteler oldu. Kampanya düzenleyen bu sitelere bir de Avantajix.com üzerinden gidenler, ayrıca üste nakit para kazanarak inanılmayacak derecede ucuza alışveriş yapmış oldular. 23 Kasım'daki Black Friday için de şu anda indirim kuponları dağıtılıyor. Black Friday dönemi ile birlikte bu yıl da Kasım ayında e-ticaret yeni rekorlar kıracaktır" diye konuştu.

Kayral, 23 Kasım'daki fırsat ve kampanyaların Avantajix.com üzerinden takip edilebileceğini bildirdi.