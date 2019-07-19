Kasım Yolageldili'nin hayatı kitap oldu

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından ve Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Edirneli Kasım Yolageldili'nin hayatı kitap haline getirildi.

Edirneli yerel tarih araştırmacısı Cengiz Bulut ve Yolageldili'yle aynı adı taşıyan torunu tarafından 10 yıl içinde hazırlanan "Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kurucularından Kasım Yolageldili" adlı kitap Edirne Valiliği'nin desteğiyle basıldı.

Araştırmacı Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne ve Türkiye tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Kasım Yolageldili'nin hayatını anlatan kitabın aynı zamanda dönemin tarihine de ışık tuttuğunu söyledi

Yolageldili'nin hayatının bilinmeyenlerinin ve gizli kalmış yönlerinin kitapta anlatıldığını belirten Bulut, "Kasım Yolageldili, Edirne ve Türkiye için çok önemli bir isim. Vatanı için yaptıklarını bir kitapta toplamak için kendisiyle aynı ismi taşıyan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden torunu Kasım Yolageldili'yle arşivlerden binlerce belge topladık. Bu belgeler ve yapılan araştırmalar neticesinde kaynak bir kitap ortaya çıkarıldı." dedi.

Kasım Yolageldili'yi "Edirne gizli kahramanı" olarak tanımlayan Bulut, Yolageldili'nin Edirne ve Trakya'nın kurtuluşu için mücadele ettiğini ifade etti.

Yolageldili'nin arkadaşlarıyla birlikte Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurduğunu dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Daha Türkiye'de Mustafa Kemal tarafından Milli mücadele başlamamışken Edirne'de bir grup vatansever Kasım Yolageldili, dönemin Edirne Belediye Başkanı Şevket Dağdeviren, milletvekilleri Faik Kaltakkıran, Mehmet Şeref Aykut toplanıp bir cemiyet kuruyorlar. Çünkü Trakya'nın işgal altına gireceğini düşünüyorlar.

Kasım Yolageldili Yunan işgalinden kısa bir süre önce Bulgaristan'a geçiyor. Orada 3 grup örgütlüyor. O gruplar Bulgar sınırından Edirne'ye geliyor ve Yunan askerlerine büyük zayiat veriyor. Karakol baskınları yapıp, stratejik köprüler havaya uçuruluyor. Bunların hepsi Mustafa Kemal ve Anadolu'da devam eden direnişle irtibatlı şekilde yapılıyor. Edirne'yi işgal eden Yunan güçlerinle burada mücadele ederek Anadolu'ya geçmelerini engelliyor ve Milli mücadelenin daha iyi yapılmasını sağlıyor."

Kaynak: AA