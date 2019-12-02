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Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 16,07 ile domates olduğu bildirildi.

02.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:36Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı
Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 16,07 ile domates olduğu bildirildi.
İTO tarafından, Kasım 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 114'nün perakende fiyatı artarken, 44 ürünün fiyatı düştü, 84 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Kasımda gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates, yüzde 16,07 ile fiyatı en çok artan ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 15,62 ile taze fasulye, yüzde 11,14 ev eşyası harcamaları grubundan elektrik süpürgesi, yüzde 9,79 ile gıda harcamalarından yaş üzüm, yüzde 9,34 ile ev eşyası harcamaları grubundan temizleme tozu ve yüzde 8,98 ile giyim harcamaları çocuk giyim grubundan çocuk ceketi oldu.

Pırasa, fiyatı en çok azalan ürün oldu
Kasımda fiyatı en fazla azalan ürün, yüzde 20,82 gerilemeyle yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan pırasa oldu.
Fiyatında azalış görülen diğer ürünler ise yüzde 19,10 ile ıspanak, yüzde 15,41 ile muz, yüzde 13 ile lahana, yüzde 10,62 ile havuç ve yüzde 9,92 ile patlıcan olarak gerçekleşti.
Kasımda, önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:
Mevsim dışı tarım ürünleriDeğişim (yüzde)
Domates16,07
Patlıcan-9,92
Kabak -9,57
Sivri biber-8,34
Mevsimsel tarım ürünleri
Taze fasulye15,62
Yaş üzüm9,79
Pırasa -20,82
Ispanak-19,10
Muz-15,41
Lahana-13
Havuç-10,62
Ayva-9,38
Limon-8,96
Yeşil soğan-6,72
Soğan-5,68
İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler
Elektrik süpürgesi11,14
Temizleme tozu9,34
Ceket-çocuk8,98
Ütü8,85
Bal6,37
Pijama-erkek6,25
Pantolon-çocuk5,93
Maç giriş bilet ücreti-5,61
Otel oda konaklama ücreti -5,06

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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