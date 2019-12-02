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Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

02.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:18Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kasım ayı ihracat rakamları açıklandı.
Buna göre, otomotiv endüstrisi kasımda 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 832 milyon 476 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 543 milyon 191 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
Aynı dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 447 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik azalışla 12 milyar 134 milyon 292 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4'lük artışla 2 milyar 358 milyon 534 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Toplam ihracattın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise dış satım kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8'lik azalarak 371 milyon 864 bin dolara geriledi.
En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Ülke verilerine bakıldığında kasımda en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Irak ve 948 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatta ilk 10 ülkenin payı yüzde 48,4 olurken, ilk 20 ülke için bu oran yüzde 66,4 düzeyinde gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı kasımda yüzde 47,5 oldu.
Kentlerin verilerine bakıldığında ise kasımda en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 kent 6,1 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Bursa ve 1,3 milyar dolarla Kocaeli şeklinde sıralandı.
Öte yandan kasımda 41 kentin ihracatını artırdığı görüldü.
11 aylık parite kaybı 4,4 milyar dolar
Miktar bazında ihracatta kasımda yüzde 6,8 artışla 13 milyon tona, yılın 11 ayında yüzde 16,5 yükselişle 134 milyon tona ulaşıldı. Geçen ay avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 193 milyon dolar olurken, yılın 11 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Kasım ayı boyunca 176 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanılırken, toplam rakam 5,3 milyar lira oldu. Öte yandan kasımda 7 bin 190 firma beyannamelerinde Türk lirasını tercih etti.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 30 KASıMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20182019Değişim (2019/2018)Pay (2019) (%)2017 - 20182018 - 2019Değişim (2019/2018)Pay (2018) (%)
I. TARIM2.303.8402.358.5342,414,522.676.13823.208.6712,312,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.578.4901.621.0192,710,015.153.45915.224.1340,58,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 647.966621.121-4,13,86.647.1006.755.6251,63,8
Yaş Meyve ve Sebze 299.871332.10910,82,02.403.3252.193.144-8,71,2
Meyve Sebze Mamulleri 150.301139.945-6,90,91.553.8791.550.200-0,20,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 157.595151.961-3,60,91.391.3281.422.4202,20,8
Fındık ve Mamulleri 179.368265.50348,01,61.627.4232.009.76623,51,1
Zeytin ve Zeytinyağı 34.84325.288-27,40,2410.024289.029-29,50,2
Tütün 101.13375.985-24,90,51.018.096900.234-11,60,5
Süs Bitkileri ve Mam.7.4149.10722,80,1102.286103.7161,40,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER241.025215.401-10,61,32.518.7322.518.1940,01,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller241.025215.401-10,61,32.518.7322.518.1940,01,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ484.325522.1147,83,25.003.9465.466.3429,23,0
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri484.325522.1147,83,25.003.9465.466.3429,23,0
II. SANAYİ12.272.33512.134.292-1,174,8136.143.237137.878.2281,376,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.098.6021.051.643-4,36,512.475.72012.130.851-2,86,7
Tekstil ve Hammaddeleri746.703674.776-9,64,28.527.6187.944.625-6,84,4
Deri ve Deri Mamulleri 124.206124.9320,60,81.673.0141.686.8620,80,9
Halı 227.693251.93610,61,62.275.0882.499.3649,91,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.489.2281.832.47623,011,317.212.22820.282.29417,811,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.489.2281.832.47623,011,317.212.22820.282.29417,811,3
C. SANAYİ MAMULLERİ9.684.5069.250.173-4,557,1106.455.288105.465.083-0,958,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.525.0891.543.1911,29,517.758.23217.685.187-0,49,8
Otomotiv Endüstrisi2.766.8192.691.318-2,716,631.579.60230.523.457-3,317,0
Gemi ve Yat29.653162.196447,01,01.072.724969.752-9,60,5
Elektrik Elektronik1.090.9951.015.095-7,06,311.436.98311.227.102-1,86,2
Makine ve Aksamları702.630685.613-2,44,27.252.8597.760.9947,04,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 729.385690.969-5,34,38.076.7428.083.3020,14,5
Çelik1.659.435993.588-40,16,115.221.59014.171.236-6,97,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri261.190301.85215,61,92.979.7153.479.55516,81,9
Mücevher271.712377.79439,02,34.429.8674.059.926-8,42,3
Savunma ve Havacılık Sanayii228.958360.37357,42,21.987.6892.749.66238,31,5
İklimlendirme Sanayii409.369419.6282,52,64.536.2044.641.0562,32,6
Diğer Sanayi Ürünleri9.2728.557-7,70,1123.080113.855-7,50,1
III. MADENCİLİK398.791371.864-6,82,34.599.0204.317.389-6,12,4
Ürünleri398.791371.864-6,82,34.599.0204.317.389-6,12,4
T O P L A M (TİM*)14.974.96514.864.690-0,791,7163.418.394165.404.2881,292,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat516.545630.77622,13,94.537.6035.310.68717,03,0
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI15.491.51015.495.4670,095,6167.955.998170.714.9761,695,0
Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı909.317718.181-21,04,48.926.0789.022.9171,15,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI16.400.82716.213.648-1,1100,0176.882.076179.737.8921,6100,0

Madencilik, İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

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