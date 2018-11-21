21 Kasım 2018, 18:10
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Kasımpaşa 4 Eksikle Çalıştı

Kasımpaşa 4 Eksikle Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde  teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen  antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından top kapma oynadı ve şut  çalıştı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile  Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla  sürdürecek.
Mustafa Denizli,Kasımpaşa

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