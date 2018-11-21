Kasımpaşa 4 Eksikle Çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa
Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından top kapma oynadı ve şut çalıştı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan İlhan Depe
, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Mustafa Denizli,Kasımpaşa
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:10