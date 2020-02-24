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Kasımpaşa, 7 maç sonra 3 puanla tanıştı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek, ligde 7 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

24.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:20Kasımpaşa, 7 maç sonra 3 puanla tanıştı
, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı 'u 2-0'lık skorla mağlup ederek, ligde 7 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Fuat Çapa takımıyla ilk galibiyetini de almış oldu.

Kasımpaşa, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Lacivert-beyazlılar, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u Brecka ve Hajradinovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Alınan galibiyet ile İstanbul temsilcisi 7 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu. Son galibiyetini ligin 15. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda alan Paşa, bu müsabakanın ardından 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa, bu sonuçla 2020 yılındaki ilk galibiyetine de imza atmış oldu.

Fuat Çapa'nın ilk galibiyeti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımıyla çıktığı üçüncü maçında ilke imza attı. Çapa, Denizlispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet ile lacivert-beyazlı takımın başında ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Denizlispor, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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