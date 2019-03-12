Kasımpaşa, Akhisarspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda, Loret Sadiku ve Olivier Veigneau takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Sakatlığı süren Josue Sa idmanda yer almadı.Veysel Sarı, Özgür Çek, Fode Koita ve Stipe Perica ise hafif ağrıları sebebi ile antrenmanı yarıda bıraktı.Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.