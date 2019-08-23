Haberler» Spor» Haber

Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Trabzonspor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Kasımpaşa, ligin ikinci haftasında oynayacağı Alanyaspor ile 7. kez mücadele edecek.

23.08.2019 09:46 Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında
Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Trabzonspor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Kasımpaşa, ligin ikinci haftasında oynayacağı Alanyaspor ile 7. kez mücadele edecek.

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, yarın 21.45'te deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, bu müsabaka ile Alanyaspor ile 7. randevusuna çıkmış olacak. Geride kalan 6 maçta ise Kasımpaşa 3 galibiyet alırken, Akdeniz ekibi de 3 kez gülen taraf oldu. Bu seride beraberlikle tamamlanan maç olmadı.

Paşa beraberlikle başladı

Kasımpaşa, lige 1 puanla başladı. Lacivert-beyazlı ekip, 1. haftada ağırladığı Trabzonspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Paşa'nın tek golünü yeni transfer Aytaç Kara atarken, Trabzonspor'da ise Sörloth Kasımpaşa ağlarını havalandırdı.

Düdük Serkan Tokat'ta

Yarın 21.45'te Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Serkan Tokat düdük çalacak. Müsabakanın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Emre Kargın görev alacak. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:07   Ersun Yanal ilk peşinde!
10:53   Naim Süleymanoğlu'nun en uzun yolculuğu
10:52   CANLI YAYIN DUYURUSU
10:47   Dile kolay, 50 saat içinde 10 TEK MAÇ iddaa'da! İşte oranlar...
10:46   Köse'den Yiğiner'e hayırlı olsun ziyareti
10:46   Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
10:44   İran ve Türk sporcular Tatvan'da kampa girdi